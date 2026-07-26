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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Врач из Барнаула рассказал о лечении и поддержке участников СВО

Врач из Барнаула рассказал о лечении и поддержке участников СВО

В Алтайском крае действует региональный проект "Служба сопровождения участников специальной военной операции" С начала 2026 года в поликлинику № 1 городской больницы № 5 Барнаула за медицинской помощью обратились 30 участников специальной военной операции.

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