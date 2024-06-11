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Депутаты, IT-шники, блогеры: самые переоцененные профессии по версии краснодарцев

Депутаты, IT-шники, блогеры: самые переоцененные профессии по версии краснодарцев

Открытый опрос среди жителей краевой столицы провел сервис по поиску работы SuperJob.Специалисты сервиса по поиску работы SuperJob выяснили, что 18% краснодарцев считают, что зарплаты депутатов слишком высоки.

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