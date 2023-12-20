Избирательный штаб Путина могут возглавить Жога, Машков и Лысенко

Как сообщает «Коммерсантъ», сопредседателями избирательного штаба Владимира Путина на выборах президента в марте 2024 года могут стать спикер парламента ДНР Артем Жога, народный артист России Владимир Машков и главврач Московской городской больницы №52, один из главных борцов с COVID-19 Марьяна Лысенко.