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Избирательный штаб Путина могут возглавить Жога, Машков и Лысенко

Избирательный штаб Путина могут возглавить Жога, Машков и Лысенко

Как сообщает «Коммерсантъ», сопредседателями избирательного штаба Владимира Путина на выборах президента в марте 2024 года могут стать спикер парламента ДНР Артем Жога, народный артист России Владимир Машков и главврач Московской городской больницы №52, один из главных борцов с COVID-19 Марьяна Лысенко.

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