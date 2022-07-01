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Мальчик получил тяжелые травмы в подмосковном центре для детей с ограниченными возможностями

Мальчик получил тяжелые травмы в подмосковном центре для детей с ограниченными возможностями

В Подмосковье устанавливают обстоятельства получения ребенком травм в реабилитационном центре. Инцидент произошел 28 июня в центре для детей и подростков с ограниченными возможностями в деревне Акатово Клинского городского округа, сообщает «МК».

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