Мальчик получил тяжелые травмы в подмосковном центре для детей с ограниченными возможностями

В Подмосковье устанавливают обстоятельства получения ребенком травм в реабилитационном центре. Инцидент произошел 28 июня в центре для детей и подростков с ограниченными возможностями в деревне Акатово Клинского городского округа, сообщает «МК».
В Подмосковье устанавливают обстоятельства получения ребенком травм в реабилитационном центре. Инцидент произошел 28 июня в центре для детей и подростков с ограниченными возможностями в деревне Акатово Клинского городского округа, сообщает «МК».
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