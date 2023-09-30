"Смеялись весь вечер": В посольстве России отреагировали на предостережение США в адрес Ливии

В посольстве России в Ливии рассказали о реакции на предостережение США от сближения с Москвой в адрес Триполи: "Смеялись весь вечер":Недавно президент России Владимир Путин провёл встречу с главнокомандующим Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром.