"Смеялись весь вечер": В посольстве России отреагировали на предостережение США в адрес Ливии

В посольстве России в Ливии рассказали о реакции на предостережение США от сближения с Москвой в адрес Триполи: "Смеялись весь вечер":Недавно президент России Владимир Путин провёл встречу с главнокомандующим Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром.
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