Как искать мужчину, получая от жизни максимальное удовольствие

В жизни каждой женщины случаются периоды, когда она находится, что называется, «в активном поиске». Мир изменился, продолжительность жизни выросла, нравы стали более свободными, и теперь найти даму, которая провела с одним мужчиной всю жизнь, с юности до последнего вздоха, становится все сложнее.