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Журналист из Германии Репке: ЕС не способен сопротивляться России из-за урана

Журналист из Германии Репке: ЕС не способен сопротивляться России из-за урана

Санкции Евросоюза против России не имеют смысла, поскольку ЕС зависит от российского урана, написал в своём микроблоге немецкий журналист Юлиан Репке.

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