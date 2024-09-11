Все больше украинцев поддерживают идею переговоров с Россией — WSJ

Все больше украинцев хотят мирных переговоров с Россией, пишет The Wall Street Journal. «Есть усталость от войны среди западной общественности, и определенно она есть среди украинской», — приводит журналист слова украинского командира.
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