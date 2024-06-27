Росконтроль назвал лучшие марки сливочного масла: можно смело брать 2 пачки – внутри только чистые сливки Юлия ЧелкановаРосконтроль провел исследование лучших марок сливочного масла на российском рынке, что поможет потребителям сделать более информированный выбор при покупке продукта.
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