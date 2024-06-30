Глава Дагестана Меликов: травля жителей после терактов в регионе не прекращается

ВС Владимир Степанов Никто из мыслящих не обвиняет жителей: скорее будут винить власти, которые не могут обеспечить порядок. По этой причине лично я не поеду с семьей...

Maxim За одного иорданца хлопнули, а прочих тоннами возят - и ничего..