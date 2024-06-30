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Глава Дагестана Меликов: травля жителей после терактов в регионе не прекращается

Глава Дагестана Меликов: травля жителей после терактов в регионе не прекращается

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что травля региона и его жителей после терактов в Махачкале и Дербенте не прекращается.

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Комментарии
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ВС
Владимир Степанов
Никто из мыслящих не обвиняет жителей: скорее будут винить власти, которые не могут обеспечить порядок. По этой причине лично я не поеду с семьей...
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16 час.
Maxim
За одного иорданца хлопнули, а прочих тоннами возят - и ничего..
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16 час.
Татьяна Кибишева
Меликову лучше бы думать о засилье Дагестана ваххабитами, а не сопереживать родственникам убийц! Это его прямая вина в гибели людей и нечего прикрываться заботой о дагестанцах!!!!
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15 час.

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