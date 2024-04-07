Теперь муку не добавляю, нашла новый рецепт очень вкусной творожной запеканки без муки и манки (показываю чем я её заменила)

Очень нежная текстура, как мусс, такая запеканка просто тает во рту! Раньше всегда готовила запеканку только на манке, вкусная получалась, ну по крайней мере я так считала до тех пор, пока не попробовала приготовить ее по новому рецепту.
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