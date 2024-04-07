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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Теперь муку не добавляю, нашла новый рецепт очень вкусной творожной запеканки без муки и манки (показываю чем я её заменила)

Очень нежная текстура, как мусс, такая запеканка просто тает во рту! Раньше всегда готовила запеканку только на манке, вкусная получалась, ну по крайней мере я так считала до тех пор, пока не попробовала приготовить ее по новому рецепту.

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