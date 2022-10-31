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Си Цзиньпин заявил, что дружеские отношения между народами России и Китая непрерывно укрепляются

Си Цзиньпин заявил, что дружеские отношения между народами России и Китая непрерывно укрепляются

Глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в рамках своей телеграммы, отправленной в честь шестидесятипятилетия Общества российско-китайской дружбы, отметил, что дружба народов Российской Федерации и Китая со временем становиться только крепче.

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