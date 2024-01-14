Российские бойцы показали работу экспериментальных FPV-дронов

скриншот видео Представители одного из предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) передали военнослужащим 68-го армейского корпуса группировки войск "Восток" партию экспериментальных ударных и разведывательных FPV-дронов.
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