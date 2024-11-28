Рогов: ВС РФ заканчивают зачистку поселка Раздольное в ДНР

Российские военные заканчивают зачистку от ВСУ поселка Раздольное в западной части ДНР. Об этом сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.