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Судьи не зафиксировали нарушение у Деррика Уайта, который попал Реджи Джексону локтем по лицу

Судьи не зафиксировали нарушение у Деррика Уайта, который попал Реджи Джексону локтем по лицу

Защитник «Селтикс» Деррик Уайт во время прохода в первой четверти матча с «Клипперс» попал разыгрывающему Реджи Джексону левым локтем по лицу.

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