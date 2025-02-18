Музей Победы подписал соглашение с Росмолодежью

Музей Победы и Росмолодежь подписали соглашение о сотрудничестве, передает пресс-служба музея. Документ подписали руководитель программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие» Олеся Тетерина и генеральный директор Музея Победы Александр Школьник.
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