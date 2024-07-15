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Гендиректор «Амура» Крамарь объявил о своем уходе: «Благодарю болельщиков за любовь к клубу, неравнодушие и критику. Поддержка со стороны Дегтярева вывела нас на новый уровень»

«Уважаемые болельщики, фанаты «Амура», моя работа в клубе окончена. От всей души хочу вас поблагодарить за любовь к клубу, за вашу поддержку, за неравнодушие и за вашу критику – ведь часто она была оправдана! Спасибо моей семье, супруге Елене и дочке Александре.

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