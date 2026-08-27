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Происшествия

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В Приморском крае полицейские приняли участие в акции «Помоги собраться в школу»

Инспекторы по делам несовершеннолетних отдела МВД по городу Уссурийску совместно с представителями управления образования Администрации городского округа, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав присоединились к акции МВД России «Помоги собраться в школу».

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