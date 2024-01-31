Топливный рынок России: станут ли цены на бензин выше?

В последние месяцы цены на бензин в России остаются стабильными, и эксперты топливного рынка прогнозируют, что эта тенденция сохранится в ближайшие месяцы, по крайней мере, на уровне около 51 рубля за литр АИ-92 и примерно 56,5 рубля за литр АИ-95.