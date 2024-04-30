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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В Steam выйдет криминальный боевик с открытым миром и кооперативом, напоминающ...

В Steam выйдет криминальный боевик с открытым миром и кооперативом, напоминающ...

В Steam выйдет криминальный боевик с открытым миром и кооперативом, напоминающий смесь GTA и Hotline MiamiИнди-разработчик Алекс фон Бронкс (Alex Von Bronx) опубликовал первые кадры олдскульного экшена The Henchmen, одновременно напоминающего первые части Grand Theft Auto, серию Hotline Miami и игры эпохи PlayStation One.

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