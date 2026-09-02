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Венгрия заблокировала переговоры о вступлении Украины в ЕС

Венгрия заблокировала переговоры о вступлении Украины в ЕС

Венгрия в очередной раз заблокировала продвижение Украины и Молдавии в Евросоюз, заморозив ключевые дискуссии по доступу к единому рынку и соцполитике, сообщает портал Euractiv со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов .

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