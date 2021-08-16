Обязательную вакцинацию ввели на Чукотке для медиков, чиновников и вахтовиков

Обязательная вакцинация для работников ряда отраслей, в том числе социальной, медицинской сферы, сферы обслуживания и вахтовых рабочих, вводится на Чукотке, сообщил РИА Новости заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора.
Обязательная вакцинация для работников ряда отраслей, в том числе социальной, медицинской сферы, сферы обслуживания и вахтовых рабочих, вводится на Чукотке, сообщил РИА Новости заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора.
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