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Обязательную вакцинацию ввели на Чукотке для медиков, чиновников и вахтовиков

Обязательная вакцинация для работников ряда отраслей, в том числе социальной, медицинской сферы, сферы обслуживания и вахтовых рабочих, вводится на Чукотке, сообщил РИА Новости заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора.

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Светлана Снегина
ввели и ввели
Елена Мамонова
Верное решение

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