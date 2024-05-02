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Гарсия заявил, что не даст Хейни реванш: «Будь я проклят, если это случится»

Ранее стало известно, что в допинг-пробе Гарсии обнаружили следы запрещенных препаратов. «Ну уж нет! Я не дам ему реванш.

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