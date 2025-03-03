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Закон, порядок, государство

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Пермские полицейские пресекли деятельность группы, участники которой обвиняются в хищении нефти

Пермские полицейские пресекли деятельность группы, участники которой обвиняются в хищении нефти

«Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Пермскому краю задержаны трое мужчин. Они обвиняются в краже, совершенной в крупном размере на объекте нефтяной компании.

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