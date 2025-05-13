В Мурино 40-летнего мужчину заподозрили в изнасиловании своей родной дочери. Как стало известно Мойке78, по телефону доверия 14-летняя девочка рассказала, что ее знакомую с семи лет насилует отец.
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В Мурино 40-летнего мужчину заподозрили в изнасиловании своей родной дочери. Как стало известно Мойке78, по телефону доверия 14-летняя девочка рассказала, что ее знакомую с семи лет насилует отец.