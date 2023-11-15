Мособлдума утвердила софинансирование строительства и реконструкции объектов водоснабжения в Подмосковье

Депутаты Мособлдумы утвердили соглашения на софинансирование строительства и реконструкции объектов водоснабжения в Кашире, Коломне, Можайске, Наро-Фоминске, Павловском Посаде и Сергиевом Посаде, сообщили в министерстве ЖКХ региона.
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