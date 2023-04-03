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Филиппо: хотевший «обрушить» экономику России французский министр получил новую пощечину

Филиппо: хотевший «обрушить» экономику России французский министр получил новую пощечину

pxhere.com Решение ОПЕК+ (в соглашение входит Россия) о снижении добычи нефти оказалось «новой пощечиной» для главы минфина Франции Брюно Ле Мэра.

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