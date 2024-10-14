17-18 октября — Неделя высокой моды в спорте на ВДНХ

фото: vdnh.ru Неделя высокой моды в спорте пройдет 17 и 18 октября на территории ВДНХ. Для горожан и гостей столицы подготовили показы 20 лучших спортивных дизайнеров со всей страны, авторские мастер-классы, практикумы, презентации, лекции и круглые столы.