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"Дружба не требует политических мотивов". Жена Дональда Трампа —младшего объяснила, почему олигарх Умар Кремлёв оплатил их свадьбу

"Дружба не требует политических мотивов". Жена Дональда Трампа —младшего объяснила, почему олигарх Умар Кремлёв оплатил их свадьбу

Жена сына президента США, 48-летнего Дональда Трампа — младшего, 39-летняя Беттина Трамп рассказала, как российский олигарх Умар Кремлев оплатил им свадьбу на Багамах.

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