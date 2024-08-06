В комитете по межнациональным отношениям оптимизировали процесс создания консультативных структур

Также запускаются новые проекты для упрощения проверки документов по госконтрактам В Санкт-Петербурге ускорили работу с консультативными органами благодаря программе «Эффективный регион», инициированной губернатором Александром Бегловым.
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