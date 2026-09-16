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Новости Брянска

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Жительница Фокино добилась через суд выплат от «Жилстройсервиса» за затопление квартиры

Жительница Фокино добилась через суд выплат от «Жилстройсервиса» за затопление квартиры

В квартире на втором этаже разрушилась одна из секций чугунной батареи отопления.Пресс-служба судов Брянской области сообщила, что жительница Фокино выиграла дело против управляющей компании «Жилстройсервис» о возмещении ущерба из-за залива квартиры.

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