Жительница Фокино добилась через суд выплат от «Жилстройсервиса» за затопление квартиры

В квартире на втором этаже разрушилась одна из секций чугунной батареи отопления.Пресс-служба судов Брянской области сообщила, что жительница Фокино выиграла дело против управляющей компании «Жилстройсервис» о возмещении ущерба из-за залива квартиры.