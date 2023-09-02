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Хелвен о переходе в ЦСКА: «Я реализовал мечту детства – приехать в Европу и играть в большом клубе»

Хелвен о переходе в ЦСКА: «Я реализовал мечту детства – приехать в Европу и играть в большом клубе»

«Я чувствую огромное счастье. Я реализовал мечту детства — приехать в Европу и играть в большом клубе.

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