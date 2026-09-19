"Выхода нет": в США заявили о проблемах ВСУ с поставками

Русские войска наносят удары по объектам, которые обеспечивают снабжение украинской армии в тылуУкраинские войска столкнулись с серьезными трудностями в обеспечении фронта, а возможностей быстро изменить ситуацию у Киева практически не осталось.
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