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Царьград

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"Выхода нет": в США заявили о проблемах ВСУ с поставками

"Выхода нет": в США заявили о проблемах ВСУ с поставками

Русские войска наносят удары по объектам, которые обеспечивают снабжение украинской армии в тылуУкраинские войска столкнулись с серьезными трудностями в обеспечении фронта, а возможностей быстро изменить ситуацию у Киева практически не осталось.

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