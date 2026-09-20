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Царьград

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Axios: Камала Харрис не станет участвовать в выборах 2028 года

Axios: Камала Харрис не станет участвовать в выборах 2028 года

Бывшие соратники Камалы Харрис полагают, что она не будет участвовать в президентской гонке от Демократической партии в 2028 году.

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