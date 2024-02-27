Овечкин обновил личный антирекорд по количеству матчей НХЛ без бросков в створ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не смог забить ни одной шайбы в створ ворот в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Оттавой Сенаторз», который состоялся во вторник, 27 февраля, в Вашингтоне.