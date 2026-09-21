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ИА Регнум

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Журналист Фази заявил, что поставки оружия ВСУ для ударов по РФ угрожают НАТО

Журналист Фази заявил, что поставки оружия ВСУ для ударов по РФ угрожают НАТО

Страны НАТО ведут опасную игру, поставляя оружие Украине для ударов по России. Об этом 20 сентября заявил журналист Томас Фази.

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