Страны НАТО ведут опасную игру, поставляя оружие Украине для ударов по России. Об этом 20 сентября заявил журналист Томас Фази.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Собчак назвала за...
- Стубб назвал разг...
- Электричка насмер...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым