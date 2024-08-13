Bye Sweet Carole, хоррор в стиле мультфильмов Disney, переехал на 2025 год Bye Sweet Carole – мног...

Bye Sweet Carole, хоррор в стиле мультфильмов Disney, переехал на 2025 годBye Sweet Carole – многообещающий хоррор с визуальными эффектами в стиле Disney, которую разрабатывает Крис Даррил, создатель Remothered: Broken Porcelain и Tormented Fathers, не выйдет в 2024 году.