Уже в 1992 году щедрый Ельцин начал распродажу "ненужных" исторических территорий

Не такой уж серьезный историк Представьте, сидите вы как-то на кухне, завариваете чай, и тут к вам заходит сосед с вопросом: «А ты в курсе, сколько земель мы подарили во время правления Ельцина?» Сначала вы пожимаете плечами, думаете: «Опять исторические байки», — но потом замечаете в его глазах искру.