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Ушла в никуда: история жесткого убийства восьмилетней девочки на Сахалине

Ушла в никуда: история жесткого убийства восьмилетней девочки на Сахалине

Мужчина, изнасиловавший и убивший девочку на Сахалине, получил пожизненный тюремный срок. Его жертве было всего восемь лет.

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Екатерина Кава
Зачем этой нелюди сохранять жизнь и кормить его за государственный счет еще лет 30? Эти деньги можно было бы направить на лечение больных детей. Смертная казнь - адекватное наказание за такие преступления. Когда уже власть услышит требование народа?

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