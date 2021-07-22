Ушла в никуда: история жесткого убийства восьмилетней девочки на Сахалине

Пятый каналПолитикаУшла в никуда: история жесткого убийства восьмилетней девочки на СахалинеМужчина, изнасиловавший и убивший девочку на Сахалине, получил пожизненный тюремный срок. Его жертве было всего восемь лет.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕКЕкатерина КаваЗачем этой нелюди сохранять жизнь и кормить его за государственный счет еще лет 30? Эти деньги можно было бы направить на лечение больных детей. Смертная казнь - адекватное наказание за такие преступления. Когда уже власть услышит требование народа?Комментировать
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