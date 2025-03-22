«Пусть весь мир подождет»: куда пропал водитель автобуса из Владивостока после публичного намаза на дороге?

ВУ Варлам Устрялов верующий. но религиозность считаю мракобесием. тем более, выставленную на показ. выпендрёжный намаз - способ выставить себя идиотом и быдлом. А быдл в России своих хватает. так что показательных намазнят, вышвыривать из страны, без права возвращения на всю жизнь.

Юрий Вахрушев Куда, куда делся - одна нога во Владивостоке, другая в Магадане, а голова вообще где-то на Новой земле. Для России это небольшие расстояния…