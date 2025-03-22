Мигрантские сводки Фото: скришот из видео в телеграм-канале "Многонационал" В социальных сетях несколько дней россияне обсуждали видео, где шофер пассажирского автобуса маршрута №55 остановился в центре города, чтобы совершить утренний намаз прямо на проезжей части.
«Пусть весь мир подождет»: куда пропал водитель автобуса из Владивостока после публичного намаза на дороге?
Комментарии
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ВУ
Варлам Устрялов
верующий. но религиозность считаю мракобесием. тем более, выставленную на показ. выпендрёжный намаз - способ выставить себя идиотом и быдлом. А быдл в России своих хватает. так что показательных намазнят, вышвыривать из страны, без права возвращения на всю жизнь.
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4 час.
Юрий Вахрушев
Куда, куда делся - одна нога во Владивостоке, другая в Магадане, а голова вообще где-то на Новой земле. Для России это небольшие расстояния…
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3 час.
b
borzov
как минимум для таких, как бы граждан России, нужно ввести ценз оседлости и после совершения любого административного правнарушения он должен будет жить в своем ауле-кишлаке до самой смерти, не высовываясь в места цивилизации. Потому, как остопиздели чуркобесы своим невежеством (это еще мягко сказано), дальше некуда.
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2 час.
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