«Ленфильму» – 110 лет: топ картин студии, получивших международное признание

Киностудии «Ленфильм» исполнилось 110 лет – дату основания концерна отсчитывают с 5 марта 1914 года. «Ленфильм» – это узнаваемый логотип с «Медным всадником», ленинградская кинематографическая школа, картины Александра Сокурова, Алексея Германа, Алексея Балабанова.
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