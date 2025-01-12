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Россиян предупредили о наказании за подделку подписей

Россиян предупредили о наказании за подделку подписей

За преступление по статье 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков») и подделку подписей россиян может ждать штраф в размере до 80 тысяч рублей или лишение свободы на срок до четырех лет.

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