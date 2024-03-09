Сам себе мастер
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Сам себе мастер

161 361 подписчик

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Свежие комментарии

  • Дмитрий Коптяев
    Враг данной системы - осенние листья и березовые бруньки, которые забивают водосточные желоба, а в целом идея хорошая.Соседи подсмотрел...
  • Вера Федорова
    Простынь прямо на матрас? Без тюфяка? 🤔Перешила все свои...
  • Ингерман Ланская
    вся эта система быстро засоряется т.к в самом истоке открыта -разборка, чистка, сборка, всё это такая морока..... хот...Соседи подсмотрел...

Соседи подсмотрели, как организован сбор дождевой воды у нас на даче, и сразу захотели себе так же

Соседи подсмотрели, как организован сбор дождевой воды у нас на даче, и сразу захотели себе так же

Меня всегда восхищают инженерные конструкции деда. Сделанные из казалось бы не подходящих для этого материалов и штуковин иногда прямо-таки бросовых.

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Комментарии
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Вера Федорова
Какой дедушка молодец👍. Вот только у нас на северо-западе такую систему на зиму нужно разбирать и убирать на хранение в тёплое место. Да и вода с крыши подойдёт только, может быть, для полива и других бытовых нужд, но не для душа.
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1 д.
Ингерман Ланская
вся эта система быстро засоряется т.к в самом истоке открыта -разборка, чистка, сборка, всё это такая морока..... хотя, может этим &quot;умельцам&quot; сие нравится....
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13 час.
Дмитрий Коптяев
Враг данной системы - осенние листья и березовые бруньки, которые забивают водосточные желоба, а в целом идея хорошая.
Ответить
1 час.

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