Соседи подсмотрели, как организован сбор дождевой воды у нас на даче, и сразу захотели себе так же

Вера Федорова

Какой дедушка молодец👍. Вот только у нас на северо-западе такую систему на зиму нужно разбирать и убирать на хранение в тёплое место. Да и вода с крыши подойдёт только, может быть, для полива и других бытовых нужд, но не для душа.