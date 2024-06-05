Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

177 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Васильев
    Алтай жалко ....Путин предложил Т...
  • Виталий Кузнецов
    Вот как здорово!!! А почему забыли упомянуть, что у него второе гражданство в недружественной нам стране? И про гражд...Что известно об А...
  • Надя Григорченко
    Но, как всегда, цены останутся выросшими.... Никто не упустит увеличить прибыль. Как та старушка, которая продавала я...Россиянам объясни...

Власти Барнаула рассказали, когда избавят от канализационной вони жильцов "Адмирала"

Власти Барнаула рассказали, когда избавят от канализационной вони жильцов "Адмирала"

Проблема возникла в 2020 году, когда жители нескольких домов начали задыхаться от запаха нечистот В Барнауле до конца ноября 2024 года закончат работы по устранению неприятного запаха от канализационной насосной станции (КНС-21), расположенной в проезде Северный Власихинский, сообщает мэрия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх