Власти Барнаула рассказали, когда избавят от канализационной вони жильцов "Адмирала"

Проблема возникла в 2020 году, когда жители нескольких домов начали задыхаться от запаха нечистот В Барнауле до конца ноября 2024 года закончат работы по устранению неприятного запаха от канализационной насосной станции (КНС-21), расположенной в проезде Северный Власихинский, сообщает мэрия.