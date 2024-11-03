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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бабич о 2:0 с ЦСКА: «Спартак» был ближе к победе, абсолютно заслуженно обыграли их»

Во втором тайме матча произошла потасовка с участием нескольких игроков команд. По итогам эпизода с поля были удалены защитники Руслан Литвинов («Спартак») и Виллиан Роша (ЦСКА).

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