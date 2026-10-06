Кто такой Чёрный Нуар, бесшумный — фанфик

Тишина. Для обычного человека тишина — это просто отсутствие звука. Пауза между ударами сердца, затишье перед бурей, момент покоя в пустой комнате, когда выключается гудящий холодильник.
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