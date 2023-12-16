Путин выразил соболезнования новому эмиру Кувейта в связи с кончиной его брата

Президент РФ Владимир Путин 16 декабря выразил соболезнования новому эмиру Кувейта Мишаалю аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху в связи с кончиной его брата Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, который был эмиром.
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