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Вести Севастополь

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В Севастополе ревнивец избил бездомного из-за дамы

В Севастополе ревнивец избил бездомного из-за дамы

Бездомный в Севастополе несправедливо пострадал из-за дамы.Севастополец решил заночевать в заброшенном здании, но к нему пробралась неизвестная пьяная женщина, а после – и её 43-летний возлюбленный, который приревновал даму.

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