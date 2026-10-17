На ЧМ-2026 в Роттердаме обнаружен плакат с олимпийской чемпионкой Ангелиной Мельниковой. Спортсменка не смогла участвовать в турнире из-за отказа в выдаче виз Нидерландами.
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