Прогноз погоды в Крыму на пятницу.• Симферополь: +15°, пасмурно• Севастополь: +13°, пасмурно• Ялта: +12°, пасмурно• Алушта: +13°, пасмурно• Евпатория: +13°, пасмурно• Саки: +14°, пасмурно• Бахчисарай: +15°, пасмурно• Джанкой: +11°, дождь• Судак: +12°, облачно• Феодосия: +12°,.
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